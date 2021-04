Gesto da applausi di Gattuso: “5” a Ronaldo dopo il gol

Gennaro Gattuso è all’unanimità definito come uno degli uomini più veri nel mondo del calcio. La sua spontaneità, la sua sincerità e la sua etica sono parte integrante sia dell’uomo che del professionista. In campo e fuori Ringhio non perde occasione di mettere in mostra i suoi valori, come accaduto mercoledì durante la sfida con la Juventus.

Tuttosport, nell’edizione odierna, sottolinea infatti un gesto unico e sintomo di grande spessore sportivo ed umano. Dopo il gol di CR7 il mister calabrese, incrociando l’attaccante, gli ha dato il 5 e si è complimentato per la rete. “Quanti altri allenatori l’avrebbero fatto?” – si legge – “Probabilmente pochi, ma tra questi c’è Gennaro Gattuso”.