Gattuso ha deciso: contro la Samp Rui ed Osimhen titolari, ok Ospina

La sconfitta di Torino lascia l’amaro in bocca al Napoli, ma anche la consapevolezza di poter lottare fino in fondo per raggiungere l’obiettivo Champions League. La corsa riprenderà già domenica a Marassi, contro la Sampdoria, un avversario ostico e ben messo in campo. Gattuso, quindi, prepara i suoi.

Secondo il Corriere dello Sport i dubbi riguardanti la formazione titolare potrebbero essere già stati sciolti. In porta Ospina è guarito e potrebbe riprendersi il posto da titolare. In difesa Mario Rui sembra pronto a fronteggiare Candreva; a centrocampo potrebbe essere il turno di Bakayoko.

La batteria offensiva del Napoli, infine, dovrebbe cambiare 2/4 rispetto alla sfida di mercoledì. Spingono infatti Osimhen (apparso in grande spolvero contro la Juve) e Politano (che vuole eguagliare il suo record personale di 10 gol in campionato).