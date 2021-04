Ferrero stuzzica ADL: “Gli voglio bene, ma mi piace quando ‘rosica’. Domenica voglio vincere”

Domenica alle 15.00 a Marassi andrà in scena Sampdoria-Napoli, valida per la trentesima giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono vincere per continuare ad inseguire il quarto posto; i blucerchiati, decimi in classifica, per allontanarsi definitivamente dalla zona salvezza.

A tal proposito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Ferrero ha parlato della situazione Ranieri e Quagliarella, soffermandosi infine sulla sfida di domenica e sul rapporto con ADL. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Beh, gli azzurri sono forti, ma la partita col Napoli voglio vincerla. Io voglio bene ad Aurelio (De Laurentiis, ndr), ma voglio batterlo perché mi piace quando “rosica”. Però io e lui, ci tengo a precisare, non facciamo casting, noi siamo produttori, e lo siamo anche da presidenti. Spendiamo tanti soldi e vogliamo i risultati, però in questo momento pensiamo al campo, non certo ai prossimi allenatori. Voglio mandare un grande abbraccio a tutti i napoletani. La “napoletaneità” io la amo. Mi raccomando venite a Genova stanchi, così fate un regalo a Ferrero e mi regalate vittoria e gioia”.