De Maggio svela: “Juric in pole per la panchina del Napoli”

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la puntata di oggi di Radio Goal. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Si fanno tanti nomi per la panchina della squadra azzurra per il post Gattuso, a me risulta ci sia Ivan Juric in pole position a partire dalla prossima stagione agonistica. Il presidente attenziona tanti nomi, quello dell’allenatore del Verona è seguito con insistenza. Alla fine potrebbe arrivare proprio l’attuale tecnico che tanto bene sta facendo con la squadra scaligera. Ho saputo da fonti certe che il Napoli potrebbe mettere sotto contratto “Ivan Il terribile” per la prossima stagione.

Poi come al solito si fanno tanti altri nomi, tra cui quello di Maurizio Sarri, Paulo Fonseca, Inzaghi e gli altri ancora. La certezza delle ultime ore è che il tecnico in pole per sostituire Gattuso è proprio l’attuale allenatore che tanto bene sta facendo con il Verona”.