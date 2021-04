CdS – In caso di sconfitta col Napoli può scattare l’esonero di Pirlo. Avanti i nomi di Tudor e Allegri per sostituirlo

Alle ore 18:45 la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli sarà cruciale ai fini della classifica, le due squadre lottano per un piazzamento per la prossima Champions League, insieme all’Atalanta. La sfida intanto, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, sarà fondamentale anche per l’allenatore bianconero Andrea Pirlo.

Infatti, solo una vittoria contro i partenopei permetterebbe a Pirlo di dormire sonni tranquilli. In caso di sconfitta, invece, pronto un cambio in panchina, con Max Allegri e Igor Tudor in pole position: più semplice la soluzione che porta all’ex difensore croato, attorno al quale c’è la fiducia dello spogliatoio. La prima ipotesi, invece, verrà valutata per l’inizio della prossima stagione, anche se – come rivela lo stesso quotidiano – sul tecnico c’è anche la Roma.