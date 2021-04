Pirlo in conferenza: “Ci serviva questa vittoria contro il Napoli. Avevo già pensato di far giocare Buffon, ma Szczesny resta titolare”.

Al termine del match Juventus-Napoli, Andrea Pirlo ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

“È importante per la classifica e per riportare un po’ di autostima dopo qualche partita non brillante. Avevamo bisogno rimetterci in carreggiata grazie allo scontro diretto con il Napoli che veniva da tanti risultati positivi. Ci serviva questo tipo di partita e risultato.

Su Dybala.

Non lo abbiamo mai avuto, è stato disponibile per poche partite. Fa la differenza in qualsiasi squadra.

Abbiamo perso tanti punti, non solo col Benevento. Abbiamo lasciato troppe occasioni che ci hanno portato a questo distacco dall’Inter. Quando ti sacrifichi in undici per tutta la partita poi ne trai giovamento. Anche Ronaldo è stato bravissimo a rientrare quando qualcuno era fuori posizione.

Su Bentacur.

Stasera ha fatto un’ottima partita. Dopo la partita di Porto aveva perso sicurezza, oggi non ha sbagliato quasi mai, recuperando palloni e giocandoli con lucidità.

Sulla scelta di Buffon in porta.

Era già pensata, ma siccome c’erano state critiche verso Szczesny ho detto che avrebbe giocato ieri. Avevo parlato col ragazzo, era già stanco dopo le tre partite in Nazionale. Avevo già in testa di far giocare Buffon ma il titolare resta Tech.

Un po’ dispiacere c’è. Ma non possiamo tornare indietro. Lo spirito della Juventus è questo. Quando ti sacrifichi l’uno per l’altro hai l’energia per rendere al meglio. Oggi abbiamo giocato con a due tocchi contro una squadra tecnica e aggressiva. Siamo stati bravi in impostazione, sfruttando poi i due esterni alti nell’uno contro uno.

Sulla fiducia dello spogliatoio.

Non ho mai avuto dubbi. Ho sempre avvertito la fiducia dei giocatori. A volte capita di far bene, a volte no. Può capitare che giocando così tanto con così tanti problemi di avere delle partite non al nostro livello. Non doveva capitare, ma è andata così. Continuiamo con la stessa energia e la stessa filosofia.