TMW, Palmeri: “Il Napoli punta Fonseca e Simone Inzaghi in caso di qualificazione alla Champions. Due i nomi in caso di Europa”

Nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb, il noto giornalista Tancredi Palmeri ha svelato quali sarebbero le intenzioni del Napoli e della società azzurra sul futuro allenatore dopo Rino Gattuso, che non sembra assolutamente sicuro in merito a un possibile rinnovo. Ecco, in breve, le righe scritte dal collega:

“Se dovesse entrare in Champions, il Napoli pensa soprattutto a Paulo Fonseca e Simone Inzaghi, con quest’ultimo che tiene ancora in stand-by la Lazio. Se invece fosse solo Europa minore, allora De Laurentiis ripartirebbe con un’altra scommessa alla Sarri, con la scelta finale che dovrebbe essere tra De Zerbi e Juric. E se arrivasse Simone Inzaghi, il duplex De Zerbi-Juric si creerebbe per la Lazio”.