GdS – Il rebus tra Meret e Ospina può sciogliersi definitivamente grazie al mercato: Ancelotti vuole il friulano all’Everton

Il Napoli, da che possiede in rosa l’esperto David Ospina e il giovane Alex Meret, ha sempre avuto un rebus in porta. Come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si è soffermata sul futuro del giovane portiere, questo rebus potrebbe essere sciolto a breve grazie al mercato: infatti, l’Everton di Carlo Ancelotti è sulle tracce proprio di Meret.

Ecco che, allora, allontanandosi da Napoli, Meret scioglierebbe tutti i dubbi ma, siccome non parliamo di un portiere poco bravo, sarebbe un vero peccato perdere un giovane talento come lui. Dunque, resta in piedi anche un’ipotesi di addio del colombiano Ospina: “soltanto in tal caso Meret resterebbe dov’è, al Napoli” si legge sul quotidiano.