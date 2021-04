Icardi può lasciare il PSG a fine anno: timidi sondaggi di Napoli e Roma per lui

Secondo quanto riportato in mattinata dal quotidiano torinese Tuttosport, dopo una breve esperienza al PSG, l’attaccante argentino Mauro Icardi potrebbe già lasciarsi la Tour Eiffel alle spalle. Su di lui, addirittura, si sarebbero accese prontamente le sirene italiane per un ritorno nel Bel Paese: in particolare, il Napoli (con De Laurentiis da sempre primo estimatore del ragazzo, andò vicino al suo acquisto già nel 2016) ma anche la Roma di Paulo Fonseca.

I motivi del possibile addio sarebbero la dichiarata incedibilità da parte del club francese dei fuoriclasse Neymar e Mbappè e l’exploit del talento nostrano Moise Kean: due fattori che potrebbero, poco a poco, relegare in panchina il centravanti ex Inter e Sampdoria. Ecco perché, forse, Maurito starebbe iniziando seriamente a guardarsi intorno, mentre Napoli e Roma appunto hanno già buttato l’occhio. L’Inter ci spera, intanto, perché da un suo ritorno in Serie A, potrà incassare circa una quindicina di milioni di euro.