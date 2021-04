Disastro Var nel primo tempo: rigore negato a Zielinski! Proteste Juve per Lozano-Chiesa

Vibranti proteste durante Juve-Napoli, con due episodi dubbi che hanno scatenato i commenti e le polemiche Chiesa resta a terra sulla linea di fondo dopo un intervento in chiusura di Lozano che lo prende in scivolata. Il Var interviene per verificare ma dà l’ok per continuare a giocare.

Ma non solo: al 45′ Zielinski cade nell’area della Juve per un intervento di Alex Sandro che gli colpisce la caviglia: anche in questo caso l’arbitro decide di non stoppare il gioco. Proteste sia tra i giocatori azzurri e bianconeri, sia sul web per i rigori mancati