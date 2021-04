Repubblica – Sarri a Napoli: contatti tra ADL e l’entourage

Repubblica sulle pagine dell’edizione odierna fa il punto sulla questione allenatore. Gattuso è ancora in corsa per la qualificazione in Champions, ma le strade del mister e di ADL si separeranno a fine campionato. Per questo il patron azzurro sta già pensando alla prossima mossa.

Stando a quanto riportato dal quotidiano ci sarebbero stati dei contatti tra l’entourage di Sarri e la società partenopea. Il “Comandante” sarebbe propenso a tornare a Napoli, ma valuta anche altre opzioni. C’è anche infatti l’interessamento della Roma, intenzionata a rimpiazzare Fonseca.