CdS – Situazione ribaltata: Gattuso “al sicuro”, ora è Pirlo a rischiare

Il Corriere dello Sport sulle proprie pagine dedica ampio spazio alla sfida di domani tra Juventus e Napoli. Quella tra bianconeri ed azzurri è sempre molto più di una sfida, ed anche stavolta ci si gioca molto di più dei tre punti. In particolare sul quotidiano è messa in primo piano anche la questione allenatori.

In effetti il giornale si focalizza su una situazione molto particolare. Alla vigilia di Napoli-Juventus Pirlo era sicuro della sua panchina, ancora in corsa per lo scudetto e per la Champions. Gattuso era invece sull’orlo del baratro, a causa di una serie di sconfitte, polemiche e prestazioni non convincenti. Era il periodo più buio della gestione Gattuso, quello durante il quale ADL si mise in contatto con allenatori del passato.

Ad oggi la situazione è completamente capovolta. Gattuso ha ritrovato fiducia in sé stesso e nella squadra, Pirlo invece sta rischiando grosso. Dopo l’eliminazione dalla Champions e l’inesorabile ascesa dell’Inter, anche Agnelli si sarebbe messo in contatto con vecchie conoscenze. A Pirlo non resta che lottare per la Champions. Lo farà, a partire da domani, contro uno dei suoi ex compagni al Milan ed alla nazionale.