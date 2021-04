Oppini: “Contro il Napoli non firmo assolutamente per un pareggio. La Juventus deve vincere!”

Il noto tifoso Juventino, Francesco Oppini ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Io sono juventino dalla nascita, devo questa mia fede bianconera a mio padre, da sempre tifoso della Juventus. Per la partita di domani non firmo assolutamente per un pareggio, la Juventus deve assolutamente vincere.

Coronavirus?

Questo è un campionato veramente anomalo, squadre come Juventus, Napoli e Milan sono quelle che hanno pagato più di tutte questa situazione che si è creata con questa emergenza. In effetti non è come gli anni scorsi devo dire. È cambiato tutto con questa pandemia che ha colpito il mondo intero”.