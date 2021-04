La Repubblica – Urla di Paratici e Nedved contro Dybala e Mckennie: sanzione pesante per l’argentino

Dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per il match contro il Torino, i tre bianconeri Dybala, Arthur e McKennie saranno multati dalla società, rei di aver violato le norme anti-Covid organizzando una festa a casa del centrocampista statunitense.

Come riporta La Repubblica Dybala e Mckennie sono stati mandati in campo quando i compagni erano altrove (Arthur assente per via del suo infortunio). I due sono stati accolti da Nedved e Paratici che hanno manifestato tutta la loro indignazione con toni molto accesi e, dopo la sfuriata dirigenziale, l’argentino e il centrocampista statunitense sono stati addirittura incaricati di compiere giri di campo per una mezz’ora.

La multa è in arrivo e il regolamento è molto chiaro: la sanzione economica può arrivare al 30% dello stipendio mensile lordo. Per Paulo Dybala (che guadagna di più rispetto ai suoi compagni) si tratterebbe di una multa intorno ai 300mila euro.