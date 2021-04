Gattuso ha deciso, Zielinski in panchina con il Crotone: c’è un motivo

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Piotr Zielinski, nonostante la negatività accertata dall’ultimo tampone, dopo l’apprensione dovuta alla positività del primo test rapido effettuato al rientro dall’impegno con la sua Nazionale, partirà dalla panchina nella sfida odierna contro il Crotone. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Solo quando l’ultimo tampone è stato analizzato, e Castel Volturno era ancora avvolta nelle tenebre e sfiorata da un velo di paura, Napoli-Crotone ha cominciato seriamente – psicologicamente – ad essere una partita, una delle undici tappe di questo percorso anche vagamente accidentato che potrà trascinare in Champions o semmai lasciare sulla soglia del grande calcio, in un’Europa League che sa di acqua che non disseta, o non completamente. Zielinski ci sarà, ovviamente senza neanche una seduta di allenamento alle spalle, e quindi si siederà tra le riserve”.