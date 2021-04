Cosmi: “Non me ne voglia Di Lorenzo, mancava solo il suo goal di sinistro”

È finita Napoli-Crotone, match valido per la 29esima giornata di Serie A. Gli azzurri dal primo minuto con la coppia Mertens-Osimhen, hanno guadagnato i tre punti battendo la formazione di Cosmi per 4 a 3. Sesto risultato utile consecutivo per la squadra di Gattuso che lascia ben sperare in vista della partita di mercoledì contro la Juventus. Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Serse Cosmi.

“Non so da quanto tempo il Napoli non subiva in casa tre goal”

“Segnate tanto, numeri da salvezza? A Bergamo sull’uno ad uno, contro l’Atalanta un goal difficilmente basta. A Roma con la Lazio ne abbiamo fatti due e perso. Tre al Napoli e credo che ci siano riusciti in tanti, ne abbiamo presi 4, credo che se il calcio si potesse scindere in due situazioni non saremmo ultimi. Il calcio è equilibrio e di conseguenza paghiamo a caro prezzo gli errori difensivi. Non siamo fortunati, se è seriale la cosa è normale che siamo noi, però prendiamo dei goal incredibili. Non me ne voglia di Lorenzo ma ha segnato di sinistro e non è un mancino puro (ride, ndr).

Partire dal basso? Sono stato uno dei primi, è una situazione particolare. Il calcio è cambiato, ci sono nuovi norme. Prima la palla doveva uscire dall’area adesso la puoi giocare dentro. Tanti allenatori sono stati ingolositi, una squadra che costruisce dal basso ha un lavoro precostituito e importante. Non al penso così, se noi proviamo a farla ma se vai a vedere i goal subiti, sono passaggi in uscita sbagliati. Proponiamo una distruzione dal basso. Simy è alto 1,98 e di testa ne prende 8 su 10. Non posso giocare palla a terra con lui“.

“Uno tra Messias e Simy? Non me ne voglia Simy, ma credo che Messias possa giocare in tutte le squadre di Serie A. HA classe e capacità fisiche“.