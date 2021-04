Coronavirus, la Campania resta zona rossa: i dettagli

Il Governo ha deciso: la Regione Campania resta in zona rossa. A riportare la notizia è l’edizione odierna de Il Mattino. Di seguito i dettagli:

“Il posizionamento della regione nel livello di massima restrizione sarà altre due settimane in quanto sottoposta alla disciplina di una nuova ordinanza firmata ieri dal ministro Speranza e pubblicata oggi. L’analisi dei dati e la valutazione è settimanale mentre le ordinanze hanno validità di 15 giorni in 15 giorni.

La Campania avendo perso l’occasione di agguantare la bandiera arancione dovrà per due settimane consecutive dimostrare di aver centrato l’abbassamento degli indici epidemici. Il lieve miglioramento epidemiologico, registrato nelle ultime due settimane, pur a fronte di una progressiva discesa della curva epidemica, a partire dal picco, raggiunto nella prima settimana di marzo, non è stato considerato complessivamente sufficiente, dai tecnici del ministero della Salute, per l’auspicato cambio di colore e il passaggio in arancione.

L’obiettivo, per la Campania, è il consolidamento dei dati e l’alleggerimento del peso sugli ospedali su posti letto di degenza ordinarie e nelle terapie intensive. Vietato, dunque, per ora, allentare la morsa delle restrizioni. Si va avanti in zona rossa non solo per il periodo pasquale, a cui tutte le regioni italiane sono consegnate, ma anche per le due successive settimane con una rivalutazione del dato ogni 7 giorni“.