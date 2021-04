Alvino: “De Laurentiis raggiunge la squadra in ritiro, il presidente vuole stare vicino alla squadra”

Il giornalista Carlo Alvino, attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale, ha voluto sottolineare la vicinanza alla squadra del presidente De Laurentiis che, prima del match casalingo in programma questo pomeriggio, ha raggiunto il ritiro degli uomini di Gattuso. Di seguito il tweet:

“De Laurentiis raggiunge la squadra in ritiro. Il presidente è arrivato proprio ora nell’albergo che ospita Gattuso e la squadra per stare loro vicino ed incoraggiarli in vista della sfida contro i calabresi. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”.