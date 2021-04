SKY – Probabile formazione Napoli: con il Crotone chance da titolare per Osimhen

Dries Mertens in panchina contro il Crotone. L’attaccante del Napoli, precauzionalmente, non è sceso in campo nella gara tra Belgio e Bielorussia. Il bollettino medico parla di contusione, infortunio che si può smaltire in breve tempo, ma nell’infrasettimanale ci sarà il recupero contro la Juventus.

Pertanto come rivelato da Sky Sport – è probabile che Gennaro Gattuso non voglia rischiarlo, risparmiandolo per il big match contro i bianconeri. In attacco, quindi, favorito Victor Osimhen nel ruolo di prima punta. In porta torna Alex Meret visto l’infortunio di Ospina. A destra Giovanni Di Lorenzo che aveva saltato per squalifica la sfida contro la Roma.

Il turno interno sulla carta favorevole potrebbe portare anche a qualche rotazione a centrocampo. In difesa mancherà per squalifica Kalidou Koulibaly: la coppia arretrata sarà formata da Nikola Maksimovic e Kostas Manolas. A centrocampo, Tiemouè Bakayoko torna titolare con Fabian Ruiz. Questa la probabile formazione:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Bakayoko, Fabian; Zielinski, Politano, Insigne; Osimhen.