De Giovanni: “Mi sento spesso con Sarri. Quando è andato alla Juve non l’ho chiamato”

Maurizio De Giovanni, noto scrittore partenopeo, ha parlato del Napoli ai microfoni di “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Ritorno di Maurizio Sarri al Napoli? Lui è mio grande amico, ci sentiamo spesso e con piacere. Ma quando è andato alla Juventus non l’ho telefonato per un bel po’ di tempo, per mia scelta. Parliamoci chiaro, io non posso augurare il male ad un amico, ma non posso augurare il bene ad un allenatore bianconero“.

“Devo dire che Sarri ci ha fatto vedere un calcio veramente straordinario, stupendo. Ricordo ancora il Napoli degli scudetti, come quello di Vinicio, ma il modo in cui giocava il pallone la squadra di Maurizio resta negli annali e nella mente di tutti. Un Napoli veramente unico e straordinario devo dire. La Juventus? Vedo una squadra in difficoltà, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime partite. Sarei felicissimo se gli azzurri tornassero in Champions”.