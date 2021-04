SportItalia – Napoli su Silvestri, Contini potrebbe restare come secondo portiere

Rivoluzione portieri. Il Napoli potrebbe cambiare quasi totalmente il roster degli estremi difensori in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da Luca Cilli, giornalista di SportItalia, ai microfoni di 1 Station Radio, gli azzurri avrebbero già pianificato tutto.

Secondo Cilli infatti Nikita Contini resterà a Napoli, in qualità di secondo portiere. Per il numero 1, invece, ADL avrebbe puntato forte su Marco Silvestri, attualmente in forza al Verona. Meret dovrebbe trovare continuità altrove per affermarsi definitivamente.