Direttore ASL Torino: “Nessun focolaio, Juve-Napoli si giocherà”

Cresce la tensione in casa Juve. Oggi è risultati positivo al tampone, infatti, Leonardo Bonucci. Carlo Picco, direttore dell’ASL di Torino, ha parlato a riguardo di ciò a Radio Kiss Kiss Napoli e sull’eventuale rinvio di Juventus-Napoli. Il recupero, slittato ben due volte, è fissato ora per il 7 aprile. Di seguito le rassicurazioni di Picco.

“Juve-Napoli? Ad ora non c’è alcun un focolaio, non vedo criticità rispetto alle prossime due partite. Non ci sono al momento elementi per far sì che partita non si giochi“.

“Festa dei calciatori? Ci sono disposizioni precise da un anno, bisogna essere responsabili”.