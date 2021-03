De Luca: “Vogliamo riaprire tutto per sempre, i numeri ci rendono fiduciosi. L’obiettivo è vaccinare tutti i campani entro l’autunno”

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto nel corso della trasmissione Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa e in onda su Rai 1, facendo il punto della situazione sulla questione vaccini. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non è che siamo affezionati alla zona rossa. Noi vogliamo aprire tutto per sempre, non aprire e chiudere. I numeri dei decessi e delle terapie intensive ci rendono fiduciosi, ma dobbiamo essere responsabili. Stiamo cercando di immunizzare tutte le zone turistiche come le isole di Procida, Capri ed Ischia per favorire il turismo.

L’obiettivo che ci siamo dati è quello di immunizzare tutti i cittadini della Campania entro la stagione autunnale. Avevamo bisogno di vaccini aggiuntivi per vaccinare tutti i cittadini e per questo motivo abbiamo cercato interlocutori su scala mondiale come l’azienda Sputnik, con cui abbiamo stipulato un contratto. Se avremo l’approvazione degli organi di controllo si procede con i vaccini Sputnik altrimenti decade il contratto. Secondo il contratto, immediatamente dopo la sua approvazione, nelle prime due settimane riceviamo 500 000 dosi, nei 3 mesi successivi 3 milioni di dosi con opzione di altri 3 milioni.

L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) devono fare la valutazione di Sputnik e altri vaccini in relazione alla situazione di drammaticità presente nel nostro territorio, quindi in tempi brevi di un mese al massimo.

Vogliamo creare un grande movimento ideale di vaccinatori. Dobbiamo puntare a vaccinare per fasce economiche utilizzando strutture private. Dobbiamo cercare di coinvolgere sia la struttura pubblica, per procedere a vaccinare per fasce d’età, sia le strutture private, per procedere per fasce economiche.

Noi stiamo già distribuendo la smart card, una tessera di vaccinazione che ha sul retro un microchip che messo sul cellulare si collega con la piattaforma digitale della Regione e certifica l’avvenuta vaccinazione di entrambe le dosi. Tramite questa tessera si può fare la prenotazione di cinema o ristoranti. Ci siamo portati avanti per la ripresa delle attività”.