Osimhen in rete con la Nigeria nella sua Lagos: “Lo custodirò per il resto della mia vita”

Victor Osimhen è in ritiro nazionale per la sua Nigeria. L’attaccante è stato grande protagonista della partita contro il Lesotho valida per la qualificazione alla Coppa d’Africa. Il match disputato a Lagos, città natale di Osimhen, è finito sul risultato di 3 a 0: goal ed assist per l’attaccante del Napoli.

Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Victor Osimhen ha espresso la sua felicità: “Ho potuto giocare davanti a tutta la mia famiglia e agli amici, nella città che amo. È una cosa che custodirò per il resto della mia vita“.