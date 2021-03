Fedele: “Scambierei Aguero per Osimhen. Tare-Inzaghi? C’è feeling con il Napoli”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. L’ex procuratore napoletano ha risposto alle domande dei tifosi azzurri su tante tematiche che riguardano il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Insigne è italiano più forte? In questo momento si, è il più forte italiano in assoluto. Per la Nazionale futura invece vedo bene Barella. Potrebbe partire? Credo che non esistano giocatori incedibili in virtù della crisi economica, dipende dall’offerta. Se non andiamo in Champions ed ha delle offerte, è giusto che pensi alla rifondazione. Se dovessimo andare in Champions allora recuperiamo un po’ di soldi.

Il Napoli ha un calendario difficile? Ha la Juve, l’Inter e la Lazio. Ci sono anche due parte insidiose: Cagliari e Torino. Lottano per la retrocessione quindi bisogna stare attenti. Il Napoli deve arrivare a 77 punti, se non perde a Torino avrà un punto in più sulla Juve e va a pari punti con l’Atalanta con il vantaggio degli scontri diretti.

Sarri? I miei amici me ne hanno parlato, non è un indizio. Sarri potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli con una mentalità diversa se andiamo in Champions. Senza Champions non viene.

Igli Tare e Inzaghi? Le mie info porterebbero ad un feeling da tempo, Inzaghi alla fine penso che si accordi con Lotito. Per quanto riguarda Tare, bisogna capire chi viene in panchina. Se viene Sarri sicuramente sarà confermato Giuntoli. Giuntoli deve avere una certa autonomia, lui li vede i giocatori. Delle volte si fanno tante chiamate e chiacchierate con amici, sfugge l’obiettivo. Bisogna dargli un ruolo più importante e non pensare solo al lato economico.

Rrahmani può essere il futuro? No, è un buon giocatore. Abbiamo giocatori uguali, non c’è nessuno che guida la difesa. Si è fatta la scelta di comprare difensori che impostino bene ma che coprono poco.

Come si può arginare gli incassi degli agenti? L’ho fatto per trent’anni. Nessuno mette il coltello alla gola del presidente, il procuratore prende il compenso per la trattativa, se prendi la casa devi pagare l’agenzia, c’è una divisione sul compenso. L’agente non incassa a caso, deve dichiarare tutto e non può prendere soldi dal calciatore o società.

Aguero lo prenderesti? Io dico un’altra cosa. Se c’è una buona offerta per Insigne dal Manchester, sapendo che Aguero è in Europa e che con il decreto crescita paghi parte dell’ingaggio ci penserei bene. Al posto di Osimhen? Assolutamente si, lo scambierei subito, non si discute nella maniera più assoluta.

Convinto da Bakayoko? Non mi pento delle mie parole, è stato presentato male. Ha il ferro da stiro sui piedi e se lo fai giocare da regista non va bene. Vicino a Fabian non va bene, deve limitarsi a fare il passaggio.

Futuro Napoli? Dipende dalla fine stagione. Se andiamo in Champions sarà sacrificato Fabian ed altri due o tre. Se non ci andiamo, sarà rivoluzione tecnica e strutturale“.