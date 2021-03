(VIDEO) Osimhen protagonista con la Nigeria: gol e assist per l’attaccante!

La Nigeria ha battuto per 3-0 il Lesotho nel match valido per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. In gol anche Victor Osimhen che al 23′ ha sbloccato il risultato portando in vantaggio i padroni di casa.

L’attaccante del Napoli è stato protagonista anche della seconda rete dell’incontro fornendo l’assist a Etebo per il 2-0. L’attaccante del Napoli è uscito dal campo al 76′. Con questa vittoria, la Nigeria si è confermata leader del Gruppo L con 14 punti conquistati.

VIDEO