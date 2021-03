SSC Napoli, la Radio Ufficiale: “Occhio a Pippo Inzaghi!”

Non si placano le voci sul prossimo allenatore azzurro. Oltre all’indiscrezione di Bruno Gentili che vedrebbe Fonseca in pole position, Valter De Maggio ha comunicato un nome nuovo. Secondo il giornalista partenopeo, conduttore di RadioGoal su Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli starebbe pensando anche a Pippo Inzaghi per la prossima stagione.

De Maggio, pur citando i soliti De Zerbi, Juric, Fonseca ed Italiano, ha sottolineato come la triade ADL-Giuntoli-Chiavelli sia fortemente interessata al mister del Benevento. Pippo Inzaghi, che sta stupendo tutti con le streghe, ha anche ricevuto il premio di panchina d’argento per la sua vittoria in serie B della passata stagione.