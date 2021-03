Crotone, collaboratore tecnico: “A Napoli per fare risultato. Ounas è un lusso ma pecca di continuità”

Antonello Preiti, collaboratore tecnico del Crotone, prossima avversaria del Napoli nella sfida in programma sabato 3 aprile alle ore 15:00, è intervenuto in giornata nel corso di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

LUPERTO – “Il Napoli è stato di parola concedendoci il prestito di Sebastiano all’ultimo giorno di mercato. Luperto è un ragazzo che ha fisicità e buone qualità. Il suo percorso è ancora lungo per approdare ad un grande club, ma ha tutte le qualità per riuscirci”.

OUNAS – “Il Napoli ha fatto un investimento importante quando l’ha comprato dal Nizza. In una squadra che lotta per la salvezza è un lusso, meriterebbe di stare in un contesto come il Napoli. Gli manca solo forse un pizzico di continuità, perché sulle qualità lo scouting del Napoli ci ha visto bene“.

NAPOLI – CROTONE – “Veniamo a Napoli per fare risultato, con la speranza di fare quello che non abbiamo mai fatto, cioè di vincere contro una squadra forte, bene allenata e plasmata da Gattuso. Sarà un match molto difficile sia per loro che per noi”.