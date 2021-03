Italia, due calciatori lasciano il ritiro: salteranno il match con la Lituania

Ultime notizie riguardanti il ritiro della Nazionale. Due azzurri sono stati esclusi dalla lista dei convocati per la prossima partita di qualificazione ai Mondiali: Alessandro Florenzi e Marco Verratti. Secondo l’ANSA, i due calciatori in forza al PSG lasceranno il ritiro domani mattina per tornare in Francia. Salteranno la trasferta di Vilnius in cui l’Italia affronterà la Lituania.

Verratti ha accusato un trauma contusivo alla coscia sinistra nel match disputato contro la Bulgaria. L’esito degli esami strumentali ha confermato la sua indisponibilità. Per Florenzi si tratterebbe di un affaticamento e di un’esclusione precauzionale.

La Nazionale partirà domani mattina per Vilnius dove nel pomeriggio è previsto l’allenamento ufficiale preceduto dalla conferenza stampa.