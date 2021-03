GdS – L’Atletico Madrid ripresenterà l’offerta di 50 milioni per Fabian Ruiz in estate

Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il collega ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha rivelato un fattore interessante sul numero 8 partenopeo: Fabian Ruiz. Di seguito, quanto evidenziato:

“Se il Napoli dovesse centrare la Champions League, il club si limiterà alla cessione di un paio di top player. I maggiori indiziati a partire sono Koulibaly e Fabian Ruiz, ma alle condizioni giuste. Sulle cifre non c’è convergenza e la decisione è stata quella di rinviare la sentenza alla chiusura della stagione, quindi tra un paio di mesi. La strada non ha scorciatoie: per non ripetere la faccenda Milik, senza rinnovo bisognerà pensare alla cessione.

L’unico club spagnolo fortemente interessato a Fabian Ruiz è l’Atletico Madrid. El Cholo Simeone impazzisce per il numero 8 partenopeo: tant’è vero che in estate i colchoneros offrirono 50 milioni di euro per strapparlo al Napoli, ma:

“Fabian Ruiz non forzò la mano: il Napoli non avrebbe avuto il tempo di individuare una valida alternativa per dare il via libera all’operazione. Ovviamente non se ne fece nulla ma tuttora permangono le tracce di una trattativa. L’Atletico sarà pronto a ripresentare 50 milioni e anche se il Napoli dovesse chiederne qualcuno in più non ci sarebbero intoppi. Ci sono anche Real Madrid e Barcellona ma il Cholo più degli altri“.