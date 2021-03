CALCIOMERCATO NAPOLI – Ciro Venerato, noto giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Venerato ha dato una panoramica generale riguardo le ultime notizie di calciomercato riguardo il Napoli. Il giornalista si è soffermato sia sulla questione allenatore che sui movimenti in entrata ed in uscita. Di seguito le parole del giornalista sul calciomercato Napoli.

Questione allenatore

“Gattuso alla Roma? Piace in Italia a Lazio Fiorentina e Samp, ai Wolves in Inghilterra. La prestazione del Napoli all’Olimpico ha colpito Pinto. Hysaj? Giocatore gradito a Gattuso, il suo procuratore vorrebbe farlo andare con Gattuso, c’è feeling. Giuffredi sa che c’è stima e c’è grande possibilità che l’albanese giochi con il mister calabrese. Fonseca-Napoli? Il portoghese piace. Attualmente i più probabili sono Simone Inzaghi, Juric, Italiano e Fonseca stesso. C’è poi da ribadire la possibilità Sarri che però ha i suoi pro e contro. C’è comunque un accordo politico tra Lotito e ADL, che aspetterà fino alla fine per non fare uno sgarro al patron biancoceleste. Gattuso andrà via al 100%, c’è una frattura insanabile tra le parti”.

Calciomercato Napoli. Trattative in entrata

“Zaccagni? Non è mai stato lontano dal Napoli. Mattia è un calciatore importante, piace tanto anche per la questione tattica. Thauvin? Il Napoli era interessato, ma le richieste economiche del calciatore sono esorbitanti”.

Giocatori in uscita

“Maksimovic all’Inter? Potrebbe andare anche per la questione tattica. Ultimamente il difensore è stato associato anche al West Ham. Fabian? il Napoli lo valuta 60 milioni trattabili. Poi le trattative sono un altro discorso, ci si siede e si parla, ma ora come ora la base d’asta è 60 milioni. Koulibaly? Per il Napoli vale 70 mln e dintorni. Va via se arriva l’offerta giusta, a prescindere dalla Champions. Ruiz e Koulibaly sono i due big sacrificabili, sia per prezzo del cartellino e per ingaggio”.