Zaccagni, l’agente: “Il Napoli stava per chiudere a gennaio, poi i casini dei mesi scorsi hanno cambiato le cose”

Fausto Pari, agente del calciatore Mattia Zaccagni, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco quanto evidenziato:

“Il corteggiamento da parte del Napoli c’è stato, ma poi le cose sono andate in un’altra maniera. Il Napoli aveva improntato un discorso alla Rrahmani, cioè di comprarlo a gennaio, poi per via dei casini successi a Napoli in questo periodo è saltato tutto. Io ritengo che Zaccagni sia una mezz’ala, poi è stato bravo Juric che gli ha cambiato ruolo. Fabian forse è più costruttore di gioco, ma magari anche Mattia può diveltarlo, quando sei dotato di grande tecnica puoi fare tutto”.