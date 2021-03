RAI – Fabian, il Napoli lo valuta 60 milioni. Piace all’Atletico, Real e Barcellona

Ciro Venerato, noto esperto di calcio mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, intervento da parte del giornalista completamente concentrato sul futuro di Ruiz e Koulibaly, con un focus approfondito anche sul rinnovo di Lorenzo Insigne.

Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli prende tempo, non ci saranno offerte per il rinnovo di Insigne fino a fine stagione, per due ragioni:

Insigne dovrà confrontarsi con la nuova guida tecnica, l’addio di Gattuso non è un punto a favore di De Laurentiis anche perché Lorenzo è legatissimo al tecnico calabrese.

La seconda ragione è quella economica, il Napoli a fine stagione potrà fare delle valutazioni sul monte ingaggi, al momento le parti non si sono ancora mosse, ma l’interesse e tutto della società, siccome il giocatore andrà in scadenza l’anno prossimo il cartellino di Insigne tenderà a svalutarsi, ma ad oggi non è stata fatta nessuna offerta.

In lista di partenza su tutti ci sono i nomi di Fabian e di Koulibaly. Per quanto riguarda il futuro di Fabian, il calciatore piace molto a Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Il Napoli ad oggi lo valuta sui 60 milioni. Piace molto a Berta, più che a Simeone.

Per quanto riguarda il centrale senegalese la valutazione è sui 70 milioni.

Tenendo in considerazione il momento che le società stanno vivendo, ci potrebbe essere uno sconto in fase di trattativa su questo prezzo, ma se si parte da queste valutazioni è difficile scendere sotto i 55 per Koulibaly e 50 per Fabian. Aggiungo inoltre che il Napoli queste cessioni vorrebbe effettuarle nonostante la qualificazione in Champions.

Nel caso del calciatore spagnolo, il Napoli, non potrebbe garantirgli le cifre richieste per un rinnovo, mentre l’affare Koulibaly è una storia vecchia. I grandi di club avranno molti giocatori in scadenza, questo permetterà a molte squadre di fare investimenti grazie ai soldi provenienti dai diritti tv”.