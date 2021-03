Gds – L’Inter pensa al dopo Handanovic, forte interesse per Musso e Meret

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter pensa al post-Handanovic. La Beneamata ha già in casa giovani in rampa di lancio come Brazao (classe 2000 ora in prestito all’Oviedo) e il 18enne figlio d’arte Filip Stankovic.

La dirigenza punta però a un estremo difensore già collaudato. Juan Musso è il preferito, ma anche Alessio Cragno e Alex Meret sono altri due profili graditi, come il portoghese del Granada Rui Silva, che però starebbe per accasarsi al Betis Siviglia a parametro zero.