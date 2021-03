Intervistato ai microfoni della Rai, il difensore della Nazionale e del Chelsea Emerson Palmieri ha parlato del suo futuro. Di seguito, le sue parole:

“Il mio futuro? È ancora presto, ho due anni di contratto col Chelsea, per adesso penso alla Nazionale e non ad altro. A giugno si vedrà. Il Chelsea può arrivare in fondo in Champions e in FA Cup. Possiamo sorprendere e vincere qualcosa“