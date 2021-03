El Pais: “Sarri disprezzato in casa Juventus perché fumava e bestemmiava”

Sul quotidiano El Pais, si parla della difficile gestione Pirlo nel suo primo anno alla guida della Juventus. Il quotidiano spagnolo concentra la sua analisi sulla scelta azzardata di allontanare l’ex tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, nonostante la vittoria del campionato.

“In casa Juve lo disprezzavano perché indossava una tuta in panchina, fumava e bestemmiava durante le conferenze stampa” ricordando però come, il tecnico toscano, avesse collezionato 10 punti in più di quelli raccolti da Pirlo finora .