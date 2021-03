Rinnovo Insigne, Alvino: “Il Napoli non gli ha offerto 2,5 milioni. Appuntamento già fissato a fine stagione!”

Ai microfoni di Canale 8, è intervenuto Carlo Alvino per parlare della situazione contrattuale di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto nel 2022 ed il rinnovo tarda ad arrivare. Le ultime notizie in merito, parlano di un rifiuto del capitano ad una prima offerta al ribasso della società. La situazione inizia a preoccupare i tifosi partenopei.

Ecco quanto dichiarato da Alvino: “Confermo al 100 per cento che il Napoli non ha avuto contatti con Lorenzo Insigne, non è stata ancora rifiutata alcuna offerta. Di comune accordo il Napoli, Insigne si siederà a tavolino per parlare del rinnovo a fine campionato. L’appuntamento è stato già fissato.

Non è affatto vero che in Napoli ha offerto 2,5 mln ad Insigne“.