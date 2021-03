Zielinski vince, serata difficile per Fabian! Hysaj ammonito e sconfitto

Vittoria facile per la Polonia di Piotr Zielinski, la nazionale bianco rossa ha agevolmente superato Andorra con il risultato di 3-0. Solita prestazione di qualità e quantità da parte del centrocampista azzurro che ha potuto oscillare con discreta libertà per tutto il fronte offensivo puntando all’imbucata per i suoi compagni in più riprese.

Anche Elseid Hysaj impegnato con la sua nazionale. Il terzino destro del Napoli, ha disputato tutti i 90′ nel match valevole per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 contro l’Inghilterra, partita che ha visto la nazionale dei tre leoni vincere con il secco risultato di 0-2.

Brutta sconfitta per la nazionale albanese, guidata dall’ex tecnico azzurro Edy Reja, che dopo questa sconfitta si trova già a dover rincorrere le altre pretendenti del suo girone.

Tutt’altro discorso per la Spagna di Fabian Ruiz, impegnata nel match di qualificazione contro gli avversari della Georgia.

Nonostante lo svantaggio a sorpresa sul finire del primo tempo le furie rosse sono riuscite a fare bottino pieno grazie alle reti di Ferran Torres e di Dani Olmo, non entusiasmante la prestazione del napoletano Fabian Ruiz sostituito al 54′ dal CT Luis Enrique.