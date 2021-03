Mancini: “Contento per la prestazione. Differenza reti? Sappiamo che è importante ma noi puntiamo a vincere contro la Svizzera”

Roberto Mancini, CT della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni della Rai al termine del match contro la Bulgaria, partita che ha visto l’Italia vincere con il risultato di 2-0.

Ecco quanto evidenziato:

“Quando si trova difficoltà a costruire gioco e sempre merito anche dell’avversario, le partite sono tutte difficili, non esistono partite facili, soprattutto quando trovi squadre che decidono di chiudersi e ripartire in contropiede come la Bulgaria questa sera.

Siamo in un momento della stagione in cui forse i giocatori sono stanchi. Nel primo tempo non abbiamo mai rischiato, nel secondo in una sola occasione. Noi abbiamo creato tanto. Partite facili non esistono, quando trovi difficoltà è perché le altre squadre giocano poco. Così è più difficile finché non la sblocchi. Oggi Sensi è rientrato dopo tanto tempo e ha fatto bene.

Non bisogna abbassare troppo il ritmo come contro l’Irlanda del Nord, dobbiamo cercare subito il secondo gol come abbiamo fatto stasera. E’ importante fare tanti gol ma non mi pare glia altri segnino 7-8 gol in partite come queste, sappiamo che la differenza reti è importante, ma noi puntiamo a vincere contro la Svizzera”.