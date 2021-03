Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”. Ecco le sue dichiarazioni:

“Hysaj al milan è una notizia che gira già da un po’. Ci sono valutazioni in corso ma attualmente la società si ritiene coperta in quel ruolo in questo momento. È un giocatore che piace anche alla Roma. Il Milan al momento prende atto della situazione ma prima di maggio e giugno non ci saranno novità. La Lazio anche lo sta seguendo perché è un giocatore che piace molto ad Inzaghi e Tare.

Scambio di panchine tra Gattuso e Simone Inzaghi? Non è una cosa fuori dal mondo. A Lotito piace molto Gattuso. Gattuso è uno di quegli allenatori che potrebbe fare il nome di Hysaj per la sua futura squadra. Credo che Hysaj sarà un rimpianto se dovesse andare via.

La Juve dei nove scudetti ha costruito su uno zoccolo duro e anche il Napoli dovrebbe fare così.

Il Napoli farà di tutto per vendere Fabian Ruiz perché è impossibile il rinnovo alle sue condizioni. Zaccagni è un giocatore che piace e che dovrà essere preso per essere un titolare papile. Può giocare da mezzala, sottopunta e può essere un vice-Insigne. Vogliono andare su Zaccagni per vendere Ruiz.

Su Insigne la situazione è piatta. Non ha fretta di rinnovare perché l’anno prossimo andrebbe in scadenza. È il Napoli che deve muoversi a fare il primo passo e credo che lo farà a fine stagione.

Gudmunson e Moueffek non rientrano nei piani del Napoli, fermo restando che non c’è ancora un allenatore. Il nuovo allenatore potrebbe essere scelto già inizio maggio. Senesi invece è un nome meno caldo rispetto a mesi fa”.