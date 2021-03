A Castel Volturno scoprono il 2004 Marchisano: nella partitella in goal lui e Politano

In mattinata, a Castel Volturno, si è svolta un’amichevole in famiglia che ha visto protagoniste due squadre miste composte da calciatori della prima squadra (non convocati dalle rispettive nazionali) e del settore giovanile. La partita, terminata 2-0 per la squadra B, ha visto andare a segno Matteo Politano e il giovane Matteo Marchisano, terzino destro dell’under 17. A riferirlo è la pagina Giovanili Napoli.

Chi è Marchisano, terzino destro dal futuro roseo

Terzino destro classe 2004, ragazzo molto determinato, con ottimi fondamentali dal punto di vista difensivo e dai grandi mezzi tecnici che, abbinati ad una fisicità a tratti straripante, lo rendono un terzino moderno molto utile in entrambe le fasi. Tali qualità non sono passate inosservate da Gattuso e dallo staff della prima squadra tanto che, nonostante la giovanissima età, ha già avuto la fortuna di allenarsi con Insigne e compagni.