Qualificazioni Mondiali 2022, l’Italia batte l’Irlanda del Nord 2-0 (Berardi, Immobile)

È terminato il match valido per la 1ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022 tra Italia e Irlanda del Nord.

L’Italia vince contro l’Irlanda del Nord

Azzurri in vantaggio al 14′ grazie al gol di Domenico Berardi; Ciro Immobile torna al gol in azzurro al 38′. È stata la prima di 3 sfide in 7 giorni che vedranno gli azzurri impegnati poi domenica a Sofia contro la Bulgaria e mercoledì prossimo a Vilnius contro la Lituania.