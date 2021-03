Pisa, l’ex presidente Lucchesi: “Rinnovo di Gattuso? Si è legato a Napoli, si sposa perfettamente con la città”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, presidente del Pisa nel periodo di permanenza di Gennaro Gattuso nel club toscano. Ecco quanto dichiarato:

“Rapporto con Rino sempre molto stretto finalizzato all’interesse comune. Lui doveva fare esperienza, io avevo piacere di lavorare con un talento come lui. Alcuni aneddoti sono così intimi da restare solo nostri”.

“Come profilo umano ed allenatore non è mai cambiato, è lo stesso di prima. L’ho visto in situazioni esterne al calcio ed è sempre così. Talvolta eccede per agitare le acque per poi cavalcarle”.

“Possibile il rinnovo? C’è un minimo di possibilità legata al fatto che lui si è attaccato a Napoli, si sposa perfettamente con la città. Credo che provare a ricomporre il rapporto sia nelle intenzioni del Napoli né di Gattuso”.

“Sostituto Gattuso? Ci sono dei profili, pochi allenatori possono dire di no al Napoli. Il tema però è trovare un allenatore che sposi le idee della società. La scelta dell’allenatore è la più difficile e deve nascere da una scintilla tra le due parti”.