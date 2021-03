Moggi a muso duro: “Nel Napoli mancano figure societarie che si oppongano ad ADL”

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juve, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Moggi ha detto la sua sull’attuale struttura societaria del Napoli. Di seguito quanto evidenziato.

“Quanto è deleteria la figura di ADL padre padrone? Lui potrebbe andar bene ma in una società non possono esserci persone che dicono sempre sì. Nel Napoli nessuno si oppone e questo non va bene. Quando il Napoli ha rinviato Juve-Napoli l’ho criticato perché doveva approfittare della Juve in pessime condizioni”.

“Scudetto ’90? Quando le persone aprono bocca ma non sanno cosa dicono succedono queste cose. Nel calcio ci sono così tante stupidaggini che non vale la pena rispondere. Pirlo? Resta”.