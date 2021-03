Mercato, l’Everton di Ancelotti sogna in grande: idea Koulibaly

Ultime notizie di calciomercato in uscita per il Napoli direttamente dalla Premier League. Secondo la radio inglese TalkSport, ci sarebbe un’idea di mercato di Carlo Ancelotti per consentire ai Toffees di fare un ulteriore salto di qualità. Si tratta di Kalidou Koulibaly, centrale di difesa del Napoli considerato in uscita per l’estate.

A prescindere dalla qualificazione alle coppe europee, Ancelotti fa sul serio. L’Everton d’altronde ha affidato il progetto tecnico al tecnico di Reggiolo e sarebbe pronto ad accontentare l’ex allenatore del Napoli. D’altra parte, Ancelotti sogna di riabbracciare il suo pupillo che allenato al Napoli, De Laurentiis permettendo.