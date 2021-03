Hysaj non rinnova, il Napoli cerca l’alternativa a Di Lorenzo: Moueffek costa 5 mln

Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli riguardanti le corsie esterne. Dalla Francia si fa sempre più insistente il nome di Aimen Moueffek, giovane terzino del Saint-Étienne. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli perderà Hysaj a scadenza di contratto e si guarda intorno per trovare un’alternativa a Di Lorenzo.

Ecco quanto scrive il quotidiano: “Hysaj non ha trovato l’accordo con De Laurentiis per rinnova il contratto in scadenza a giugno. Le parti si sono trovate distanti non sulla parte temporale ma sulla parte economica.

Tra i giovani che rientrano nelle preferenze del club azzurro c’è Aimen Moueffek, 20 anni, del Saint-Étienne. Il ragazzo potrebbe essere un’alternativa a Di Lorenzo che resterà il titolare di destra. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 5 milioni di euro“.