Gazzetta, Vieri stila la lista Champions: “Il Napoli con Mertens può lottare con Atalanta e Roma”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Bobo Vieri, ex calciatore della nazionale italiana. L’ex attaccante ha stilato la sua griglia Champions e commentato la lotta per lo scudetto. Ecco quanto evidenziato:

“Per lo scudetto il discorso è tra Inter e Milan. Per la Champions c’è un posto libero perché non posso pensare che la Juventus non ci vada, lottano Atalanta, Napoli e Roma per un posto”.

Sul Napoli ha aggiunto: “Se c’è la qualità di Mertens cambia tutto, al completo il Napoli è fortissimo e può lottare per un posto in Champions”.

Ha proseguito parlando della squadra che esprime il miglior calcio: “Per me è l’Atalanta: velocità, forza, aggressività e guardate l’attacco. Muriel è fortissimo, è devastante. Altro che intrusa come dice Gasperini, le manca solo il nome ma lo status è quello di Juve, Milan ed Inter“.