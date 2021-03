Fedele: “Per la panchina vedrei bene Juric o Mazzarri. Sarri? Nel caso tornasse, ha messo il veto su Insigne e Koulibaly”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto Enrico Fedele. L’ex procuratore napoletano ha risposto alle domande dei tifosi napoletani su tante tematiche in casa Napoli, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Tratterrebbe Gattuso? Assolutamente no, il Napoli non lo vuole e viceversa Gattuso non vuole il Napoli. Non mi faccio incantare dai risultati, guardo il campionato. In questo campionato c’è stata tanta confusione, si è preso il minimo sindacato. Fuori dalla coppa con dei sconosciuti, gli infortuni non hanno influito tranne quello di Mertens.

Osimhen troppo istintivo, chi gli deve tirare le orecchie? Il calciatore è giovane, la società ed il tecnico dovrebbero fare qualcosa in questo senso.

Zielinski non può prendere il covid? Da quello che so, chi ha avuto il covid, può risultare di nuovo positivo ma non contagia. Speriamo di no ovviamente. È buona norma mantenere la mascherina, ciò che ieri Osimhen non ha fatto in aeroporto, è uscita una foto.

La rosa è peggiore della scorsa? Abbiamo ritrovato un Zielinski che gioca nella posizione di Hamsik, il primo Hamsik. Per la rosa, potevamo competere per il primo posto, bisognava non perdere otto partite. Nonostante ciò siamo ancora in corsa.

ADL vuole vincere con il Napoli? Il presidente vuole vincere lo scudetto della buona gestione. Non si vuole indebitare, evitare il fallimento e vuole restare in Europa. L’errore è che spesso si fanno acquisti finanziari e non tecnici, ADL vuole una società in cui comanda da solo e avrà i suoi difetti. Quello maggiore è la comunicazione, spesso si deve comunicare meglio, dire – ‘Noi siamo in Europa e non ci importa dello scudetto‘–

Allenatore? Dipende dalla qualificazione, non faccio il giornalista ma si parla molto di Sarri con una squadra diversa e giocatori diversi. Non aspettiamoci la squadra di una volta. Io prenderei un giovane, onestamente farei due nomi: Juric e Mazzarri.

I fratelli Cannavaro in società? Saranno ancora lì per due anni, poi si vedrà, sarebbe bello.

Osimhen e Lozano con Sarri? Sarri dovrebbe adattarsi e sa benissimo chi sono i giocatori che devono rimanere. Sembra che lui abbia messo il veto su Insigne e Koulibaly“.