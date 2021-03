Bucchi: “De Zerbi va aspettato: il Napoli è pronto per il suo progetto?”

Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso di RadioGoal Bucchi ha detto la sua su Roberto De Zerbi e sulla possibilità di vederlo sulla panchina del Napoli. Di seguito quanto dichiarato da Bucchi.

“De Zerbi pronto per Napoli? Per idee e messa in pratica è uno dei più interessanti. Secondo me ha la personalità e la maturità giusta per Napoli. Il discorso di De Zerbi non è legato alla piazza; qualsiasi allenatore prima o poi deve cimentarsi in questi mondi nuovi. Però De Zerbi è un allenatore particolare, da seguire; forse Napoli non è pronta per lui? Roberto è vincolante, ha delle idee. C’è bisogno di sposare le sue idee e di prendere giocatori giusti per lui”.

“Ci sarebbero gli uomini a Napoli? Certo. Ma il progetto tecnico che parte da zero avrà dei momenti a vuoto. L’anno scorso il Sassuolo è stato quartultimo ma la società non ne ha mai fatto un problema. Il progetto è uscito fuori dopo quasi due anni e quindi il Sassuolo è stato il piacere del calcio. Bisogna saper supportare il progetto e la società deve sapere che ci saranno eventuali passaggi a vuoto. De Zerbi non arriva ed ottimizza, ma c’è del tempo prima di far andare bene le cose. Bisogna aspettarlo come fatto con Sarri“.