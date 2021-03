Antonini a spada tratta: “Gattuso è un uomo vero e ti dice le cose in faccia! Con lui solo discussioni costruttive”

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. nel corso di RadioGoal Antonini ha ricordato Gattuso, attuale mister del Napoli, e il suo modo di essere nello spogliatoio. Di seguito le parole dell’ex terzino.

“Gattuso negli spogliatoi? Gattuso è un uomo vero, lo sottoscrivo col sangue. Oltre al suo carattere genuino era uno che ti diceva le cose in faccia, affrontava le situazioni mettendoci la faccia. Scontri a causa sua? Lui è così intelligente che se arriva allo scontro c’è qualcosa di vero di cui parlare. C’erano scontri costruttivi, non c’era spazio per litigi. Eravamo tutti uomini, lui in primis. Motivazioni per cui andrebbe via? Sono questioni private, per me Rino ha fatto un grande lavoro. Con le punte, ad esempio, è un altro Napoli”.